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Северное сияние наблюдали этой ночью в Ленинградской области

11:34
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

И в Карелии

Красочным светопреставлением любовались этой ночью жители Ленинградской области и Карелии. Впечатляющими кадрами северного сияния делятся пользователи соцсетей.

Жители Подмосковья увидели северное сияние
Жители Петербурга увидели северное сияние

Учёные объясняют явление сильнейшей магнитной бурей. Лучше всего всполохи зеленого и розового цветов были видны с берега Ладожского озера, сообщает "ТВ Центр".

А на севере Петербурга вырос настоящий световой лес - десятки ярких лучей взмыли в небо вблизи ТЭЦ. Такое происходит при низких температурах, когда свет от фонарей отражается в застывших в воздухе ледяных кристаллах.

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