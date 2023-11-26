Северное сияние наблюдали этой ночью в Ленинградской области

И в Карелии

Красочным светопреставлением любовались этой ночью жители Ленинградской области и Карелии. Впечатляющими кадрами северного сияния делятся пользователи соцсетей.

Учёные объясняют явление сильнейшей магнитной бурей. Лучше всего всполохи зеленого и розового цветов были видны с берега Ладожского озера, сообщает "ТВ Центр".

А на севере Петербурга вырос настоящий световой лес - десятки ярких лучей взмыли в небо вблизи ТЭЦ. Такое происходит при низких температурах, когда свет от фонарей отражается в застывших в воздухе ледяных кристаллах.

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