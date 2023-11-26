Израиль и ХАМАС провели второй обмен заложниками и пленными

Он чуть не сорвался

Израиль и движение ХАМАС провели второй обмен заложниками и пленными. На западном берегу реки Иордан всю ночь праздновали возвращение заключённых из тюрем. А в сектор Газа за минувшие сутки въехало рекордное число грузовиков с гумпомощью. Сегодня процесс обмена должен продолжится.

Известно, что второй этап обмена заложниками и заключёнными едва не сорвался. Накануне вечером ХАМАС обвинил Израиль в нарушении договоренностей и отказался выпускать израильтян. Тель-Авив отверг обвинения и пригрозил: если заложников не освободят до полуночи, то ЦАХАЛ возобновит боевые действия. Казалось, судьба и тех, кто в плену, и мирных жителей по обе стороны границы, опять повисла на волоске.

В конфликт пришлось срочно вмешиваться посредникам - Египту и Катару. Переговоры шли несколько часов. Полного доверия неохотные взаимные реверансы, ни у ХАМАС, ни у Тель-Авива не вызвали.

Накануне Израиль пропустил в анклав всего четыре грузовика с газом. За баллонами в лагере на границе с Египтом сразу выстроилась огромная очередь. И всем было понятно - этого не хватит даже беженцам. Странам-посредникам вновь пришлось вмешиваться в конфликт и давить на Израиль. В итоге Тель-Авив нехотя, но всё же согласился пропустить в анклав еще сто большегрузных машин с гуманитарной помощью.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"