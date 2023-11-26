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В Москве широко отмечают День матери

13:14
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

Запланировано множество мероприятий

Тёплые пожелания сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.

В столице к празднику приурочены различные встречи, концерты. В отеле "Золотое кольцо" прошло мероприятие "Москва мам".  Всех посетительниц поздравили с праздником и вручили подарки.

А ещё вниманию участниц представили насыщенную информационно-просветительскую программу. Так, ведущие специалисты в области медицины провели лекции на актуальные темы, касающиеся молодых семей и материнства, сообщает "ТВ Центр".

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