В Москве широко отмечают День матери

Запланировано множество мероприятий

Тёплые пожелания сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.

В столице к празднику приурочены различные встречи, концерты. В отеле "Золотое кольцо" прошло мероприятие "Москва мам". Всех посетительниц поздравили с праздником и вручили подарки.

А ещё вниманию участниц представили насыщенную информационно-просветительскую программу. Так, ведущие специалисты в области медицины провели лекции на актуальные темы, касающиеся молодых семей и материнства, сообщает "ТВ Центр".

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