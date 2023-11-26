Приехали гости из Монголии и Таджикистана

В Москве прошёл фестиваль традиционных видов борьбы народов России. Турнир состоялся в спортивном комплексе МГТУ имени Баумана.

В этом году в нём участвовали 150 спортсменов не только со всей России, но и из Монголии, Таджикистана, Армении и других стран. Абсолютное первенство среди победителей прошло по правилам бурятской борьбы.

Спортсменов активно поддерживали национальные творческие коллективы, артисты и мастера восточных единоборств, сообщает "ТВ Центр".

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