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В Европе растёт недовольство режимом Зеленского

13:47
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

Люди устали

В Германии наблюдается экономический и государственный кризис: правительство не в состоянии закрыть дефицит бюджета. Об этом заявил в телеинтервью премьер-министр Баварии. В Бундестаге и на улицах Берлина - призывы прекратить вооружать Украину и заняться решением собственных проблем. Недовольство киевским режимом растёт и в Польше. Но Владимир Зеленский самоуверенно продолжает требовать у Запада денег и технику.
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Укропропаганда решила устроить сборище иностранных гостей на мероприятии под названием "Зерно из Украины". Чтоб была стойкая параллель: Россия выходом из зерновой сделки и обрекает на голод полмира. Под старую песню про "недоедающих детей Африки" Зеленский снова выпрашивал системы ПВО и корабли. Якобы для обеспечения безопасности прохода судов с продовольствием.

А вот со вчерашними братьями-поляками у киевского режима явно пошло что-то не так. Польские перевозчики уже три недели блокируют пункты пропуска на границе с восточным соседом, требуя отменить преференции для украинских конкурентов.

В Берлине - массовый митинг против поставок оружия киевскому режиму и за дипломатическое урегулирование конфликта. Премьер-министр Баварии заявил о государственном кризисе в Германии. По его мнению, правительство неспособно залатать брешь в бюджете страны. Сейчас допрасходы госказны заморожены до конца года. В том числе, выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. А с января такое субсидирование будет полностью прекращено.

Опросы показывают: почти 50% немцев выступают за роспуск правительства. Поэтому канцлеру Шольцу придется решать: поддержать собственное население или продолжать финансировать Украину. Вопрос только в том, позволят ли заокеанские кураторы сделать правильный выбор.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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