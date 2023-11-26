На Москву надвигается "чёрная метель"

Видимость на дорогах упадёт до ста метров

Вечером 26 ноября Москву накроет "чёрная метель". Об этом сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В столичном регионе к утру понедельника может выпасть половина месячной нормы осадков. Ожидаются сильный снег, метель с видимостью около ста метров, порывистый восточный ветер.

Московские сугробы вырастут за сутки с 15 до 23 сантиметров, такой показатель может стать рекордом для этого времени года. Температура при этом поднимется до нуля – плюс двух градусов. Но к вечеру понедельника снова похолодает.

Следующий мощный снегопад с потеплением ожидается в Москве в четверг, 30 ноября.

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