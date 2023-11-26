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Собянин рассказал о необычных станциях московского метро

18:51
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

Таких немало в столице

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал о необычных станциях московской подземки. Мэр отметил, что нестандартный формат проекта бывает необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок.

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К примеру, на трёхуровневой станции "Мичуринский проспект" Солнцевской линии одна путевая стена глухая, а часть второй – стеклянная. Со станции открывается панорамный вид на город.

"Ольховая" Сокольнической линии - однопролётная станция мелкого заложения с уникальной конструкцией, отделяющей путевые стены от автомобильной части тоннеля.

На станции "Нижегородская" построена кросс-платформа с четырьмя путями, работающая одновременно на Некрасовской и Большой кольцевой линиях.

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