Над Азовским морем сбиты две украинские ракеты

Пострадавших нет

Средства ПВО России сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее ночью киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками по регионам Центральной России. Дроны были сбиты в четырёх районах Подмосковья, а также в Туле, Брянской и Калужской областях.

В Туле обломки беспилотника повредили несколько квартир в многоэтажном доме, пострадал один человек.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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