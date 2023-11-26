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Парк и инновационный кластер: чем живёт московский район Тропарёво-Никулино

15:29
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

У него интересная история

Почти половину этого района занимает парк. Долгое время эти места принадлежали Новодевичьему монастырю, а после революции тут организовали колхоз имени Парижской коммуны.

В 80-ых здесь принимали гостей Олимпиады, а братья Стругацкие на балконе квартиры одного из них – Аркадия - обсуждали детали своих легендарных повестей.

Всё это - о районе Тропарёво-Никулино. Ему и сегодня есть чем удивить: инновационный кластер, новые спортивные объекты и единственная в своём роде музыкальная школа. Но не только. Подробности - у Ольги Стрельцовой (смотрите видео).

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