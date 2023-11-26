Праздник отмечается 26 ноября

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери. "Мама – это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта, которое каждый проносит через всю жизнь", - отметил мэр.

Он пожелал всем мамам и бабушкам крепкого здоровья, душевного спокойствия и семейного благополучия.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои. Символ Дня матери в России – незабудка. Цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь.

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