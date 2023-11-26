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Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде

17:08
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

Он ожидается в ночь на 27 ноября

В ночь на 27 ноября на юге и юго-востоке Подмосковья пройдёт ледяной дождь. Об этом написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что вечером 26 ноября Москву накроет "чёрная метель". В столичном регионе к утру понедельника может выпасть половина месячной нормы осадков. Ожидаются сильный снег, метель с видимостью около ста метров, порывистый восточный ветер.

Городские службы региона уже несколько дней работают в усиленном режиме. На улицы Москвы и дороги Подмосковья вышло максимальное количество снегоуборочной техники.

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