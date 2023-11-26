На Украине назвали число погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ

Данные были показаны в бегущей строке на одном из телеканалов

На Украине раскрыли шокирующие потери ВСУ. Если верить журналистам телеканала 1+1, с момента начала российской спецоперации погибли и пропали без вести 1,1 миллиона бойцов ВСУ.

На прошлой неделе британское издание The Economist сообщало, что в США оценивают общие потери украинских войск в конфликте в 190 тысяч человек. Речь шла об убитых и раненых солдатах.

РИА Новости напоминает, что в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о 100 тысячах погибших украинских военных.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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