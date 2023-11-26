Финляндия пригрозила полностью закрыть границу с Россией

Об этом заявил премьер-министр страны

Финляндия в случае необходимости может закрыть всю границу с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает ТАСС.

"В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои КПП, и сосредоточить приём прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе", - сказал он.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пункта пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Правительство приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.

19 ноября Финляндия закрыла пятый пункт пропуска на границе с Россией. Проезд и проход прекращён на КПП "Вартиус" из-за его перегруженности.

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