ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия пригрозила полностью закрыть границу с Россией

18:18
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

Об этом заявил премьер-министр страны

Финляндия в случае необходимости может закрыть всю границу с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает ТАСС.
Финляндия оставила открытым только один КПП на границе с Россией

"В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои КПП, и сосредоточить приём прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе", - сказал он.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пункта пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Правительство приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.

19 ноября Финляндия закрыла пятый пункт пропуска на границе с Россией. Проезд и проход прекращён на КПП "Вартиус" из-за его перегруженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Контрольно-пропускной пункт "Вартиус" на границе Финляндии с Россией
Контрольно-пропускной пункт "Вартиус" на границе Финляндии с Россией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.