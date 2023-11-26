В Москве 93-летняя пенсионерка отдала мошенникам 10 миллионов рублей

Злоумышленников ищет полиция

Мошенники убедили столичную пенсионерку отдать им более 10,7 миллиона рублей. Инцидент произошёл в Гольянове с местной 93-летней жительницей.

Как сообщили в прокуратуре, злоумышленники несколько раз звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками банка и полиции, информировали её о том, что неизвестные лица пытаются получить доступ к сбережениям женщины.

В итоге пенсионерка поверила мошенникам и выполнила их указания. В присутствии женщины-аферистки, выдававшей себя за сотрудницу правоохранительных органов, она сняла со счетов в нескольких банках все свои сбережения и передала мошеннице.

Московская полиция приступила к розыску злоумышленников, а прокуратура ещё раз предупредила москвичей о том, что никогда и ни под какими предлогами следователи не просят граждан снимать денежные средства со счетов и передавать их посторонним.

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