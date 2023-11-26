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В Турции море вышло из берегов из-за ливней

19:22
  • воскресенье
  • 26 ноября 2023

Подтоплены несколько городов

В нескольких регионах Турции море вышло из берегов после ураганов и ливней. Города на западе страны оказались подтоплены, сообщает РИА Новости.

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В Измире вода дошла до центральных районов города: под водой оказались электросамокаты, а машину ушли под воду наполовину.

В Алсанджаке спасатели вызволили из кафе посетителей, которые оказались заблокированными в нём из-за подтопления.

Неблагоприятная погода с сильным ветром и дождями сохраняется второй день и в Краснодарском крае. Накануне там пришлось на несколько часов перекрыть движение по трассе "Дон" из-за сошедшего селя.

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