В Крыму объявили выходной из-за мощного шторма

Аварийные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

В Крыму сегодня объявлен выходной из-за мощного шторма, который накрыл регионы на юге России. На полуострове - шквалистый ветер до 40 метров в секунду. Многочисленные обрывы линий электропередачи оставили без света около 500 тысяч жителей. Повалены десятки деревьев, в Севастополе пострадали три человека.

Огромные волны обрушились на набережные и пляжи Керчи, Ялты, Евпатории. В Крыму действует штормовое предупреждение. Ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду бушует на северо-западе республики.

Некоторые прибрежные районы Севастополя ушли под воду, как и несколько участков трассы Симферополь-Евпатория. Людей эвакуируют из подтопленных домов на лодках.

Жители Краснодара тоже делятся в соцсетях последствиями сильнейшего урагана. Там унесло крыши сразу с нескольких зданий. Одна часть упала во дворе жилого дома, другая повредила проезжающий мимо автомобиль.

О приближении шторма предупреждала и Турция, где тоже бушует непогода. В эти дни даже местные жители спешат сделать фотографии на фоне знаменитых измирских пейзажей. Причина всему – вышедшее из берегов море. После обрушившихся проливных дождей пешеходы вынуждены продвигаться по набережной по колено в воде. Автомобилисты, опасаясь заглохнуть, ищут пути объезда. Затоплены оказались сразу несколько крупных городов, в том числе Анталья.

Правительство объявило оранжевый уровень опасности сразу в 44 провинциях. Из-за непогоды отменяют рейсы паромов, нарушено авиасообщение. Последствия удара стихии испытали на себе и жители Стамбула: там шквалистый ветер срывал крыши домов. В Анкаре вырванные с корнем деревья придавили несколько автомобилей.

Непогода бушует по всему средиземноморскому побережью. В Италии жертвой стала пожилая женщина, на которую упало сломанное дерево. Тем временем центральную и восточную Европу накрыли мощные снегопады. Вот так (см. видео) выглядят улицы болгарских и молдавских городов. К работе по ликвидации последствий подключились подразделения болгарской армии.

В пиковые моменты порывы ветра достигали 100 километров в час. В результате сотни населённых пунктов остались без электричества. Из-за многочисленных аварий власти были вынуждены перекрыть движение по некоторым национальным дорогам. На улицы выведены десятки аварийных бригад. Коммунальщики пытаются справиться со стихией, однако не успевают расчищать трассы. Полиция и спасательные службы рекомендуют отказаться от поездок по стране.

Во власти снежного циклона оказалась и Румыния. За несколько часов там выпало до полуметра снега. Не работают черноморские порты, закрыты десятки дорог. В школах отменили занятия. Для борьбы с непогодой привлекли почти 6 тысяч полицейских. Прогнозы синоптиков неутешительны: стихия не спешит отступать.

Анна Пешехонова, Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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