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Российские Т-90М нанесли мощные удары по складу боеприпасов ВСУ

08:32
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Танкисты выполняют боевые задачи в Серебрянском лесничестве

Минобороны опубликовало новые кадры из зоны СВО. На них - работа танкистов башкирского добровольческого батальона.

Экипажи Т-90М нанесли мощные удары по складу боеприпасов ВСУ и местам скопления сил неонацистов в Серебрянском лесничестве. Координаты целей в режиме реального времени передавали наши разведчики.

После выполнения боевой задачи танкисты оперативно сменили позиции, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.

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