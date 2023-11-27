Российские Т-90М нанесли мощные удары по складу боеприпасов ВСУ

Танкисты выполняют боевые задачи в Серебрянском лесничестве
Минобороны опубликовало новые кадры из зоны СВО. На них - работа танкистов башкирского добровольческого батальона.
Экипажи Т-90М нанесли мощные удары по складу боеприпасов ВСУ и местам скопления сил неонацистов в Серебрянском лесничестве. Координаты целей в режиме реального времени передавали наши разведчики.
После выполнения боевой задачи танкисты оперативно сменили позиции, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"