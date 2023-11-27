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В Минобороны представили новых героев СВО

08:32
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Они проявили мужество

Информация о подвигах наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Командир отряда Михаил Литвиненко, находясь на передовой, обеспечивал устойчивую связь военнослужащих с командованием. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ радиостанция была повреждена. Михаил вместе с подчинёнными оперативно восстановил связь, что позволило обеспечить устойчивое управление отрядом в обороне и отразить атаку противника без потерь.

Гвардии младший сержант Виктор Игнатьев, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, оказывал поддержку наступающим российским подразделениям. Когда украинские националисты попытались атаковать наши позиции, расчёт Виктора занял выгодную позицию, уничтожил 3 единицы техники ВСУ и большое количество боевиков.

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