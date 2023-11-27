Вылетел из театрального, работал с Томом Крузом: Владимиру Машкову – 60

Актерский диапазон Машкова позволяет сыграть любого персонажа

Поздравления с днем рождения сегодня принимает Владимир Машков. Народному артисту России, художественному руководителю Театра Олега Табакова исполняется шестьдесят. На его счету - десятки ролей в театре, талантливые режиссерские работы и любимые миллионами зрителей образы героев, воплощенные в кино.

На сцене он сгорает дотла и воскресает. Энергия зала творит чудеса. Пока не поймет, что нащупал характер, на репетиции будет изнурять себя. В исследовательских целях. Чтобы жить по Машкову - каждый день нужно предъявлять свою лучшую версию!

Актерский диапазон позволяет сыграть любого персонажа. Он всё может. Быть лиричным. И циничным. А ведь в артисты и не собирался. Зачитывался книгами по биологии. Поступил на факультет естественных наук Новосибирского университета. Но генетика взяла своё – бросил все и прошёл в театральный. Откуда вскоре вылетел из-за драки. Попытать счастье решил в Москве. Правда, из-за золотой фиксы на переднем зубе не все смогли разглядеть фактуру.

Приняли в школу-студию МХАТ. И вскоре отчислили. Машков трижды был первокурсником - учился на артиста 8,5 лет. И закончил вуз благодаря Олегу Табакову, который взял своенравного и талантливого под крыло.

В Табакерке сыграл несколько десятков ярких ролей. Как режиссёр, создал спектакль "Страсти по Бумбарашу" - настоящий хит, шел на сцене 18 лет. Популярность в театре привела к фантастической востребованности в кино. Картина "Вор" Павла Чухрая была номинирована на "Оскар". И хотя премию не получила, Машкова стали приглашать в Голливуд. Первая же роль плохого русского стала прообразом главного героя в известной компьютерной игре.

Он работал с Робертом де Ниро, Скарлетт Йоханссон и Томом Крузом. Отказался сниматься с Анджелиной Джоли и у Клинта Иствуда. Был занят на другой картине. Парфён Рогожин показался ближе по духу. Всенародную любовь принесла роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского УгРо Давида Гоцмана.

Ставший культовым сериал о послевоенной Одессе до сих пор в лидерах по числу просмотров. Артист настолько вошел в образ, что ещё долго отучался "шокать". Он в прекрасной физической форме. Многие трюки делает сам. Запросто сядет за штурвал самолёта или станет машинистом.

В кино играет с первого дубля, как в театре. Старательный и дотошный в работе, любит действовать, а не рассуждать. Потому что каждая минута дорога. Сейчас мечтает сыграть Короля Лира, поставить фильм по роману Хемингуэя.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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