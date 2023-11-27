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Командование ВСУ рассмотрело возможность расширения зоны конфликта

08:08
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Россия расширяет свое технологическое превосходство в зоне СВО

Россия наращивает свое технологическое превосходство в зоне специальной военной операции. Кроме того, ВС России пользуются преимуществом в воздухе. Если эта тенденция продолжится, конфликт может распространиться за пределы востока и юга Украины, считают в командовании ВСУ.

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Заключение украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева привел американский телеканал ABC News. По его данным, Наев предупредил: если Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать технологии с помощью своих союзников, зона конфликта может снова расшириться.

Генерал заявил, что украинские войска готовятся к такому развитию событий, выстраивая оборонительные сооружения и обучая войска. Он признал, что ВСУ не удалось добиться успехов в контрнаступлении – продвижению украинской армии, по его словам, помешало усовершенствованное вооружение российских войск.

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