Россия продолжает спецоперацию

Авиазавод в Киеве в районе аэропорта "Жуляны", на котором производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины, попал под российский ракетный удар. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщил Лебедев РИА Новости, серия ударов была нанесена 24 ноября по военным объектам, которые находятся в Киеве.

Подпольщик заверил, что "прилет был хороший и качественный", при этом "была детонация, было очень громко".

Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что с начала российской спецоперации погибли и пропали без вести 1,1 миллиона бойцов ВСУ. При этом британское издание The Economist сообщало, что в США оценивают общие потери украинских войск в конфликте в 190 тысяч человек убитыми и ранеными.

Главком ВСУ Валерий Залужный утверждал, что ситуация на фронте для украинской армии является хотя и сложной, однако контролируемой. По его словам, ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

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