Принятый временный бюджет не предусматривает средств на эти цели

Американский Сенат 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности". Об этом говорится в письме лидера демократов в верхней палате Конгресса Чака Шумера.

Парламентарий сообщил однопартийцам о намерении вынести соответствующий вопрос на голосование 4 декабря, поскольку это "одна из важнейших задач", стоящих перед Конгрессом.

Как подчеркнул Шумер, "приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий Конгресса", сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин рассказал, комментируя отношение в Соединенных Штатах к конфликту на Украине, что многие американские военные эксперты говорят, что в случае проигрыша Запада на Украине необходимо попытаться разделить эту страну на две зона влияния.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Североатлантический альянс будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине. Это следует из намерения государств — членов НАТО и дальше повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Киеву.

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