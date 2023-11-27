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Ивановские десантники овладели украинским опорным пунктом под Артемовском

08:39
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Позицию ВСУ обнаружили с беспилотников

Очередной опорный пункт ВСУ под Артемовском захватила штурмовая группа ивановского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, взводный опорный пункт ВСУ с засевшим в нем подразделением украинских военнослужащих обнаружил расчет беспилотных летательных аппаратов. Координаты были переданы артиллеристам ВДВ, которые и нанесли удар по украинским позициям.

Штурмовой отряд ивановских десантников ликвидировал всех боевиков ВСУ, которые еще оказывали сопротивление. Четверо украинских военнослужащих сдались в плен.

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