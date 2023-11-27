Человек пропал без вести в Крыму из-за шторма

Также есть пострадавшие

В Крыму один человек пропал без вести из-за непогоды. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что из-за сложных погодных условий четыре человека пострадали. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о пяти пострадавших в Краснодарском крае из-за падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра.

Разгул стихии причинил существенный материальный ущерб. В частности, в городе Саки и прилегающем районе около 100 тысяч человек остаются без света, обесточены 30 трансформаторных подстанций. Рабочие также ищут повреждения на сетях подачи теплоносителя в город от Сакской ТЭЦ — не исключаются перебои с подачей тепла.

В ряде населенных пунктов сохраняется угроза подтопления жилых домов. Например, в Ейске эвакуированы 42 человека, поскольку там произошел подъем уровня воды до опасных отметок — вода уже переливалась через дорогу, сообщает РИА Новости.

На Кубани сохраняется штормовое предупреждение. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для работников социальной сферы из-за опасной погоды, в Крыму объявлен выходной день для всех.

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