Израиль получил от ХАМАС новый список заложников для освобождения

27 ноября - четвертый день гуманитарной паузы
Израильские власти получили список заложников, которых члены палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа и которые должны быть освобождены в понедельник, 27 ноября.
Как сообщает Galei Tzahal, списки были переданы израильской стороне в ночь на понедельник.
Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится.
26 ноября Израиль и движение ХАМАС провели второй обмен заложниками и пленными. На западном берегу реки Иордан всю ночь праздновали возвращение заключенных из тюрем, в сектор Газа за минувшие сутки въехало рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что утверждение Израилем и ХАМАС сделки по освобождению части заложников — это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Он подчеркнул, что "только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"