Израиль получил от ХАМАС новый список заложников для освобождения

27 ноября - четвертый день гуманитарной паузы

Израильские власти получили список заложников, которых члены палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа и которые должны быть освобождены в понедельник, 27 ноября.

Как сообщает Galei Tzahal, списки были переданы израильской стороне в ночь на понедельник.

Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится.

26 ноября Израиль и движение ХАМАС провели второй обмен заложниками и пленными. На западном берегу реки Иордан всю ночь праздновали возвращение заключенных из тюрем, в сектор Газа за минувшие сутки въехало рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что утверждение Израилем и ХАМАС сделки по освобождению части заложников — это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Он подчеркнул, что "только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы".

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