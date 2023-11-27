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Жителей Севастополя эвакуируют из-за начавшегося подтопления

09:12
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Пострадавших размещают в пансионате

Жилые дома попали в зону подтопления в Севастополе. Население из опасных районов эвакуируют, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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По данным Развозжаева, Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке сбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасатели эвакуировали из поселка Любимовка 10 человек, в том числе двоих детей, написал губернатор в Telegram.

Уточняется, что пятеро пострадавших размещены в пансионате "Лазурь", остальных приняли родственники. Эвакуация идет и в военном городке рядом с Херсонесским маяком, людей временно размещают в доме культуры. 27 ноября из-за непогоды объявлено в Севастополе нерабочим днем. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 40 м/с.

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