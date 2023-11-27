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Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

09:46
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

В нем примут участие более 100 тысяч школьников

На олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в этом году зарегистрировались более 100 тысяч московских школьников. Об этом сообщил Сергей Собянин. Для ребят открыто множество площадок. В ходе олимпиады школьники путешествуют по городу, разгадывают загадки о легендарных зданиях и музеях, изучают в игровой форме историю города и страны. Новый сезон начался в сентябре, основной этап завершится в конце марта следующего года.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что около 18 тысяч московских старшеклассников и их родителей посетили фестиваль колледжей. Его организовали для того, чтобы помочь школьникам познакомиться с миром востребованных профессий будущего.

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