Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Сервис работает с сентября 2023 года

Московской цифровой киноплатформой с начала ее работы в сентябре 2023 года воспользовались около 400 раз, сообщил Сергей Собянин. По его словам, более половины заявок связаны с бронированием локаций для съемок в Москве. На платформе можно выбрать более 520 объектов - это исторические и современные улицы, усадьбы, особняки, музеи и библиотеки, вузы, школы, больницы, промышленные предприятия и даже парковки. В киноплатформу встроены 3D-модели и панорамы некоторых объектов, чтобы представителям киноиндустрии было проще подобрать подходящую площадку для съемок. Кроме того, на киноплатформе можно забронировать 12 студийных площадок с 83 павильонами и в трех кластерах. Также доступны для аренды различное оборудование и реквизит.

Более подробно о Московской цифровой платформе - на сайте мэра.

Ранее на "Мосфильме" открылся 17-й павильон. Это самый большой павильон для съемок в стране. Он возведен с учетом наработок прошлого опыта эксплуатации других площадок киностудии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"