Автобусы превратились в плавсредства: видео "шторма века" в Крыму

Ураганные порывы ветра в Севастополе срывали обшивку и крыши домов

Ураганный ветер, ливень, переходящий в снег и море, вышедшее из берегов. Крым переживает мощный удар стихии, который уже назвали "штормом века". Жертвой бури стал как минимум один человек, ещё семеро пострадали. Из-за непогоды более полумиллиона жителей полуострова остались без света, в Севастополе и Евпатории людей эвакуируют из подтопленных домов, в прибрежных районах залиты дороги.

Мощные порывы ветра выше 35 метров в секунду, которые сносят все на своем пути, высокие волны до 8 метров, и дождь, переходящий в колючий снег и даже град. На Крым обрушилась небывалая стихия, которую уже назвали "шторм века".

Под Севастополем волны гнали морскую воду на 300 метров от берега, подтапливая жилые дома. Не только море вышло из берегов, но и река. Бельбек наполнился осадками и уперся в устье в нагонную волну. В итоге вода ушла не в море, а подтопила несколько домовладений в Любимовке. Десять человек вывезли в пункты временного размещения.

Ураганные порывы ветра в Севастополе срывали обшивку и крыши домов, ломали заборы и деревья, роняли бетонные столбы освещения и рекламные плакаты. В Балаклаве буквально смыло знаменитый "Золотой пляж" вместе с летним кинотеатром. В Ласпи море словно закипело. Сложно удержаться, чтобы не запечатлеть такую страшную и завораживающую силу.

Этой ночью без электричества остались почти пол миллиона человек. Было приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта. На Ангарском перевале не только пропал свет, но и началась метель. Выпало до 20 сантиметров снега. Видимость нулевая, единственный ориентир ночью – проблесковые маячки дорожных инспекторов.

Вышедшее из берегов море затопило трассу Симферополь-Евпатория. Автобусы превратились в плавсредства. Вид из кабины, как из капитанской рубки корабля. Спасатели до поздней ночи эвакуировали людей из прибрежных районов. Пострадавших разместили в пансионатах и у родственников. Штормовые волны просто выбивали стекла на первых этажах домов.

На побережье Краснодарского края тоже шторм. Волны высотой по 6-8 метров. В акватории порта Туапсе сильный тягун. В Анапе набережную забросало ветками и мусором, с домов срывало обшивку. Всю ночь в Новороссийске спасатели убирали с дорог упавшие ветви. В Адлере дерево чуть не придавило людей, ожидающих автобуса на остановке. Несмотря на многочисленные предупреждения оперативных служб, нашлись и любители попрыгать на волнах.

В Адлере из-за непогоды самолеты заходили на посадку боком. Часть рейсов перенаправили в аэропорт Минеральных Вод. Несколько деревьев упали на железнодорожные пути. Поезда из Сочи вынуждены были отстать от графика. В районе Тамани с якоря сорвался сухогруз. Его выбросило на мель в Анапе. На борту 21 член экипажа из Сирии, Индии и Египта.

Из-за ливней сохраняется угроза подъема уровня воды в реках, возможен сход селевых потоков. Есть опасность формирования смерчей. В связи с непогодой в Севастополе и Крыму для работников соцучреждений объявлен нерабочий день.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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