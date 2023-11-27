Москву накрыла "черная метель"

В столице действует штормовое предупреждение

Откопать свою машину оказалось сложной задачей. Из-за дождя снег, который начался в воскресенье, превратился в лед. Столицу накрыла "черная метель". Более 40 рейсов задержаны и отменены утром в понедельник в аэропортах. В Москве действует штормовое предупреждение. Накануне Сергей Собянин призвал воздержаться от поездок на личном транспорте. На дорогах плохая видимость, резкие порывы ветра.

Этим утром москвичей первыми встречают коммунальные службы. Снега выпало в три раза больше привычной нормы для этого времени года. Как бы это странно ни звучало, в Москве наступила зимняя сказка. Ноябрь поменялся местами с январем, по крайней мере, сугробы выросли за ночь огромные. Кое-где они даже достигают 23 сантиметров. Синоптики говорят: это не предел. За сутки может выпасть 50% от месячной нормы осадков.

На борьбу со снегом еще ночью вышли столичные коммунальные службы. Задействовано большое количество специальной техники. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады.

Битва, как предсказывают синоптики, будет серьезной. "Это, конечно, аномалия. Такой силы циклоны бывают раз в 25-40 лет", - отметил специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Так называемая "черная метель" пришла к нам со стороны Черного моря. Тот самый Балканский циклон в западной акватории, который принес непогоду в Крым. За сегодняшний день он совершит стремительный 1000-километровый марш-бросок и окажется над Брянской областью, но уже немного ослабев.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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