Киев намерен ускорить мобилизацию на фоне сокращения помощи Запада

Глава Пентагона потребовал от украинского командования представить новый четкий план действий

Конгресс США в декабре проведёт голосование по вопросу помощи Израилю и Украине. Правда, шансов получить финансирование до конца года у Киева немного, признаются американские законодатели. Некоторые предлагают увязать поддержку с требованием соблюдать международное гуманитарное право, а с этим на Украине проблемы.

Сколько бы ни планировал Запад украинское контрнаступление, а киевский режим ни гнал своих солдат в окопы, но с "генералом Морозом" спорить бесполезно. А тут еще и Балканский циклон. В снежных заносах сейчас вязнут не то что легкие внедорожники - бронетехника пробирается с трудом. Но хуже всего солдатам. Интенданты, как водится, проспали, зиму ВСУ встретили без зимней формы.

Впрочем, непогода рано или поздно закончится, а глобальные проблемы в украинской армии останутся - прежде всего, в комплектовании.

"Военнослужащих катастрофически не хватает. А нужно проводить ротации, подгятивать резервы. А в некоторых бригадах средний возраст - 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм", - заявил Сергей Лещенко, советник офиса президента Украины.

Сам 43-летний Лещенко в окопы не спешит, видимо, считает себя особо важной фигурой в тылу, как никак советник президента. А тем временем на фронте скоро могут оказаться и 17, и 70-летние. США и Великобритания потребовали от Киева изменения призывного возраста и уже готовится закон. А Зеленский анонсирует некие серьезные решения.

"Что качается вопроса мобилизации. Вы знаете, как все сложно. Мы все обсудили и на неделе я увижу представленный план. Все должно быть четко, знаете, как из пункта А в пункт Б. Чтобы не было так, что из А вышли и никуда не пришли. Должна быть конкретная цель", - сказал он.

А цель одна: максимальное ускорение мобилизации и война до последнего украинца, как и предписывает Запад. Правда, как вести эту войну, в Киеве, похоже, не знают. Зеленский плетет интриги против главкома ВСУ Залужного, приезжавший на минувшей неделе глава Пентагона Остин потребовал от украинского командования после провала контрнаступления представить новый четкий план действий. А его-то как раз и нет.

"Главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать минимум 20 000 граждан в месяц", - говорит Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Еще одна серьезнейшая проблема Украины - сокращение западной помощи. Тот же шеф Пентагона в годовщину Майдана привез всего лишь 100 миллионов долларов, тогда как Белый дом просил у Конгресса выделить десятки миллиардов. Но не так-то просто выбивать у законодателей согласие на деньги Киеву, если большинство в палате представителей у республиканцев и настроения среди них самые решительные. Ронни Джексон теперь заседает на Капитолийском холме, а раньше был личным врачом Обамы и Трампа. И убежден - такого президента, как Байден, в Америке еще никогда не было:

"Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого".

"Нью-Йорк таймс" пишет: Байден пропустит начинающуюся на этой неделе Конференцию ООН по изменению климата в Дубае. О причинах не сообщается.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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