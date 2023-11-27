На полигоне под Владивостоком готовят морпехов Тихоокеанского флота

Бойцы проявляют героизм

Андрей под позывным "Фима" обучает молодых бойцов тому, чему сам научился на фронте. Здесь на полигоне под Владивостоком готовят морских пехотинцев Тихоокеанского флота.

Сам Андрей в ряды "черных беретов" вступил сразу после объявления частичной мобилизации. Не дожидаясь повестки, пришел в военкомат и сказал, что готов отправиться в зону СВО.

Первые бои пришлись на Павловское и Угледарское направление. На фронт он прибыл помощником гранатометчика. Но уже через некоторое время показал в боях профессионализм, за что совсем скоро был назначен заместителем командира подразделения.

"Был инцидент в Павловке, я залез в окоп, там противник сидел, я накидал гранат, отработал, ну, вы поняли, про что я говорю, да? Таким образом я спас взвод и поэтому командир и отметил меня. Говорит, что парень может командовать ребятами", - рассказал Андрей.

От профессионализма Андрея зависела жизнь 30 бойцов. Особый героизм и мужество он проявил во время поражения танка противника. Рассказывает, что боевая машина около пяти дней атаковала их подразделение. Затем Андрей принял решение обезвредить технику ВСУ.

После ранения в ногу Андрей прибыл на реабилитацию домой. Говорит, главным стимулом вернуться живым для него стал маленький сын Гордей. Сейчас в свободное время Андрей вместе с сослуживцами проводит уроки мужества в школах. Уверен, что, когда полностью выздоровеет, вернется в зону боевых действий.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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