Серийное производство военных морских дронов в России начнут в 2024 году

Об этом рассказали на заводе-производителе

Серийное производство первых российских морских беспилотников для Министерства обороны России планируется начать в 2024 году. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

Он уточнил, что перейти к серийному выпуску таких морских дронов планируется в случае их успешного испытательного применения в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее рассказал, что в России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

Тем временем авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России последнюю по программе 2023 года партию истребителей Су-35С. До конца 2023 года завод планирует передать Министерству обороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57.

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