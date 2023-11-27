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В США испугались раскола из-за политики Байдена по Ближнему Востоку

09:59
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Многие в Вашингтоне недовольны позицией президента

Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в условиях обострения ближневосточного кризиса, ведет к расколу в Белом доме. Об этом предупредили источники в администрации США.
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По словам собеседников The Washington Post, об этом говорит прошедшая в Белом доме встреча примерно 20 сотрудников Белого дома с руководителем аппарата Джеффом Зинтсом, помощником президента Анитой Данн и заместителем помощника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером. Сотрудники президентской администрации поинтересовались, в чем состоит посыл Вашингтона в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

WP отмечает, что обострение ситуации в секторе Газа "расшатало администрацию сильнее любой другой проблемы, возникшей за первые три года Байдена в должности президента", причем "даже ключевые советники признают, что конфликт нанес ущерб американским позициям на мировой арене".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Спикер МИД напомнила про нелогичные действия американских властей в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

При этом политолог-востоковед Елена Супонина рассказала, осознают ли в Вашингтоне, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля. Она также отметила, что у европейцев вообще нет своей позиции в отношении палестино-израильского конфликта — "они следуют в фарватере США и пытаются усидеть на двух стульях".

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