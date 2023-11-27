Киев обнаружил предателей в рядах СБУ

В спецслужбах, якобы, остались "агенты КГБ"

В Службе безопасности Украины и других спецслужб действуют предатели. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, все системы безопасности государства очистить не удалось.

Данилов обвинил Россию в том, что она якобы использует "спящих агентов" для дестабилизации украинского общества. По его словам, Москва пытается "вбить клин" между политическим и военным руководством Украины, распространяя ложную информацию о трениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Как утверждает Данилов, власти Украины просто поменяли название КГБ на СБУ после объявления независимости в 1991 году. Из-за этого, по словам главы СНБО, в спецслужбах остались "метастазы КГБ". На днях украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что Россия якобы планирует до конца года провести операцию "Майдан-3" с целью его свержения, передает ТАСС.

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