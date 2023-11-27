ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев обнаружил предателей в рядах СБУ

10:00
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

В спецслужбах, якобы, остались "агенты КГБ"

В Службе безопасности Украины и других спецслужб действуют предатели. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, все системы безопасности государства очистить не удалось.

В СНБО Украины назвали условие демобилизации военных
СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Данилов обвинил Россию в том, что она якобы использует "спящих агентов" для дестабилизации украинского общества. По его словам, Москва пытается "вбить клин" между политическим и военным руководством Украины, распространяя ложную информацию о трениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Как утверждает Данилов, власти Украины просто поменяли название КГБ на СБУ после объявления независимости в 1991 году. Из-за этого, по словам главы СНБО, в спецслужбах остались "метастазы КГБ". На днях украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что Россия якобы планирует до конца года провести операцию "Майдан-3" с целью его свержения, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
СБУ
СБУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.