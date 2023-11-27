В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет

Выпало около 56% месячной нормы осадков

Прошедший в Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет.

Об этом утром в понедельник, 27 ноября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. В Подмосковье за сутки выпало около 56% месячной нормы осадков. Сложная ситуация по очистке дорог сложилась в Можайске, Лобне и Подольске.

"Работы не останавливаются ни на минуту", - сказал он.

Всю ночь на подмосковных дорогах работали почти три тысячи человек и более двух тысяч единиц техники.

В Москве за прошлую ночь выпало около 35% месячной нормы осадков. На дорогах сформировался снежный покров около 20 сантиметров, сообщил агентству "Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января", – сказал он.

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