ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене

Возбуждено дело

Федеральная служба безопасности России задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону украинской армии. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали в Центре общественных связей ведомства.

В спецслужбе уточнили, что женщина качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы России. Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Ранее в Феодосии задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Мужчина действовал в интересах украинских кураторов, выполняя их задания за деньги.

До того Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку организатора мартовского нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, терроризм и ряд других преступлений.

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