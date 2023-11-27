ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене

10:20
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Возбуждено дело

Федеральная служба безопасности России задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону украинской армии. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали в Центре общественных связей ведомства.
ФСБ задержала направлявшегося на службу в ВСУ жителя Брянска

В спецслужбе уточнили, что женщина качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы России. Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Ранее в Феодосии задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Мужчина действовал в интересах украинских кураторов, выполняя их задания за деньги.

До того Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку организатора мартовского нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, терроризм и ряд других преступлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ России во время задержания
Сотрудники ФСБ России во время задержания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.