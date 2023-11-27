Непогода в Кубани задержала движение 50 поездов

В регионе дождь и ветер до 25 метров в секунду

Полсотни поездов задерживаются из-за последствий непогоды на побережье в Краснодарском крае. Железнодорожное движение на побережье Кубани приостановлено, сообщили в пресс-службе Северо- Кавказской железной дороги.

В сообщении отмечается, что в регионе продолжается дождь. Ветер до 25 метров в cекунду повалил деревья на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо и Лоо – Дагомыс. Отключено напряжение в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста.

В районе станции Лазаревская подмыло железнодорожные пути. Движение на участке побережья приостановлено, передает ТАСС.

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