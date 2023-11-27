Путин рассказал о становлении более справедливой системы международных отношений

Этот процесс уже идет, подчеркнул президент

В мире уже идет становление новой, более справедливой и демократической, системы международных отношений. На это указал российский лидер Владимир Путин в своем приветствии участников и гостей международного форума "Примаковские чтения".

Как подчеркнул президент, модель глобализации, сформированная западными государствами в их собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризиса.

При этом попытки некоторых стран любыми способами сохранить свое влияние уже спровоцировали обострение ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Несмотря на этом, продолжается формирование демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства, цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что в мире формируются новые центры влияния в противовес однополярному геополитическому устройству. Но США всеми силами стараются удержать позиции гегемона, а все, кто выступает против западного диктата, подвергаются давлению, в том числе силовому.

В Министерстве иностранных дел России указывали, что "на фоне тектонических геополитических сдвигов, меняющих расстановку сил на мировой арене", в США по-прежнему Вашингтоне делают ставку на глобальное сдерживание "всего мирового большинства, несогласного с навязываемым Западом миропорядком, основанным на правилах".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"