Один человек погиб во время мегашторма в Крыму

Мужчина пошел смотреть на волны

В результате шторма, который обрушился на Крым накануне вечером, погиб один человек. Об этом рассказал советник главы региона Олег Крючков.

По предварительным данным, трагедия произошла в селе Морское в районе Судака, пишет ТАСС. По словам Крючкова, погибший вышел посмотреть на волны и после перестал выходить на связь.

Мощный шторм обрушился на Крым накануне вечером. Пострадали десятки человек. Стихи оставила без света почти 400 тысяч человек, пишет РИА Новости. Затоплены десятки домов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"