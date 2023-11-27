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Один человек погиб во время мегашторма в Крыму

10:23
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Мужчина пошел смотреть на волны

В результате шторма, который обрушился на Крым накануне вечером, погиб один человек. Об этом рассказал советник главы региона Олег Крючков.

По предварительным данным, трагедия произошла в селе Морское в районе Судака, пишет ТАСС. По словам Крючкова, погибший вышел посмотреть на волны и после перестал выходить на связь.

Мощный шторм обрушился на Крым накануне вечером. Пострадали десятки человек. Стихи оставила без света почти 400 тысяч человек, пишет РИА Новости. Затоплены десятки домов.

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