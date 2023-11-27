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"СПБ-Биржа" подала на банкротство

10:24
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Акции падают более чем на 15%

ПАО "СПБ-Биржа" подала заявление о признании банкротом.

Это следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга. На фоне информации о банкротстве акции биржи падают более чем на 15%, передает РИА Новости.

Проблемы у "СПБ-Биржи" начались после попадания в американский санкционный список. Площадке пришлось приостановить торги на две недели.

UPD (10:46 мск): "СПБ-Биржа" опровергла сообщение о банкротстве торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием.

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