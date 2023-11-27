Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды

По югу России гуляет стихия

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Крыму из-за последствий непогоды.

Режим действует в определенных на территории определенных муниципальных образований, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее прибрежные города Черного моря накрыл сильнейший ураган. Порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до девяти метров. В Крыму более полумиллиона человек остались без света. Известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Масштабы разрушений очень большие - такого шторма не было никогда, заявил советник главы республики Олег Крючков.

Непогода также затронула Краснодарский край. Ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, передает ТАСС.

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