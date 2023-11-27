Генсек ОДКБ назвал Армению союзником и полноправным членом организации

Ереван проигнорировал саммит ОДКБ в Минске

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), этим все сказано. Такое заявление сделал в понедельник, 27 ноября, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Политик, комментируя отсутствие представителей Армении на недавнем саммите ОДКБ в Минске, призвал не делать из этого "какие-либо категоричные выводы", поскольку "причины отсутствия делегации Армении носили технический характер", сообщает ТАСС.

В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя контакты Еревана с Западом в сфере поставок оружия, о попытках Армении усидеть на двух стульях.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков даже после игнорирования армянскими властями саммита ОДКБ в Минске заявил, что Армения остается союзником и стратегическим партнером России. По его словам, в Москве рассчитывают, что Ереван не меняет вектор своей внешней политики, тем более что ОДКБ заинтересована в участии Армении.

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