Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее

Город оказался под ударом стихии

Затопление зала в Севастопольском аквариуме-музее стало причиной гибели свыше 500 морских животных. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в Институте биологии южных морей пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки

Ранее сообщалось, что полсотни поездов задерживаются из-за последствий непогоды на побережье в Краснодарском крае. Ветер со скоростью до 25 метров в секунду повалил деревья на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо – Дагомыс. Отключено напряжение в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста.

В "Крымэнерго" рассказали, что продолжающийся в Крыму ураган повторно повредил часть сетей, без света остаются 400 тысяч человек.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров "пережил конкретный армагеддон": такой силы ветра и волн старожилы припомнить не могут. Он также отметил в эфире телеканала "Россия-24", что сход воды должен начаться к вечеру понедельника, а пик шторма в регионе уже пройден.

К настоящему времени известно об одном погибшем в результате шторма. В Севастополе госпитализированы три человека, в Евпатории семеро пострадавших, причем двое госпитализированы. Еще не менее пяти человек пострадали на Кубани.

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