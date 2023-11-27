ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский эсминец атаковали баллистическими ракетами у берегов Йемена

11:08
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Корабль прибыл на помощь захваченному пиратами танкеру

Эсминец ВМС США USS Mason был атакован двумя баллистическими ракетами с территории Йемена. Корабль прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park компании Zodiac Maritime.

Авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в Средиземное море
Самолет-разведчик ВМС США рухнул в воду на Гавайях

Как сообщило Центральное командование США, ракеты прилетели из контролируемых хуситами районов в Йемене. Они упали в Аденском заливе, в десяти морских милях от кораблей, ни одно из судов не повреждено, говорится в сообщении командования в соцсети X.

ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с захваченного в Аденском заливе судна Central Park в ночь на 27 ноября. Американские военные пиратов задержали, экипаж судна и груз не пострадали. Танкер связан с Израилем, на его борту находились 22 человека, в том числе граждане Турции, России и Грузии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Экипаж эсминца USS Mason
Экипаж эсминца USS Mason
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.