Американский эсминец атаковали баллистическими ракетами у берегов Йемена

Корабль прибыл на помощь захваченному пиратами танкеру

Эсминец ВМС США USS Mason был атакован двумя баллистическими ракетами с территории Йемена. Корабль прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park компании Zodiac Maritime.

Как сообщило Центральное командование США, ракеты прилетели из контролируемых хуситами районов в Йемене. Они упали в Аденском заливе, в десяти морских милях от кораблей, ни одно из судов не повреждено, говорится в сообщении командования в соцсети X.

ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с захваченного в Аденском заливе судна Central Park в ночь на 27 ноября. Американские военные пиратов задержали, экипаж судна и груз не пострадали. Танкер связан с Израилем, на его борту находились 22 человека, в том числе граждане Турции, России и Грузии.

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