Власти Крыма описали удар мегашторма двумя словами

"Старожилы не могут припомнить такого"

Крым из-за удара мегашторма пережил "конкретный армагеддон". Такую характеристику разгулу стихии дал спикер парламента республики Владимир Константинов. По его словам, "старожилы не могут припомнить таких волн и ветра".

"Надеемся, к концу дня начнется процесс схода воды, но несколько дней, вероятно, это займет. Надеемся, пик прошел. Во всяком случае прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть немножко полегче. Еще ветер есть, но уже не той силы", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия-24" (цитата по "Интерфаксу").

Он отметил, что шторм нанес "приличные разрушения", а "бордюры летали, как обычные камешки".

Мощный шторм обрушился на Крым накануне вечером. Пострадали десятки человек. Стихи оставила без света около 400 тысяч человек. Затоплены десятки домов. Сообщается об одном погибшем, это мужчина, который пошел смотреть на волны.

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