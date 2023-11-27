ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Крыма описали удар мегашторма двумя словами

11:07
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

"Старожилы не могут припомнить такого"

Крым из-за удара мегашторма пережил "конкретный армагеддон". Такую характеристику разгулу стихии дал спикер парламента республики Владимир Константинов. По его словам, "старожилы не могут припомнить таких волн и ветра".

Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды
Непогода в Кубани задержала движение 50 поездов

"Надеемся, к концу дня начнется процесс схода воды, но несколько дней, вероятно, это займет. Надеемся, пик прошел. Во всяком случае прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть немножко полегче. Еще ветер есть, но уже не той силы", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия-24" (цитата по "Интерфаксу").

Он отметил, что шторм нанес "приличные разрушения", а "бордюры летали, как обычные камешки".

Мощный шторм обрушился на Крым накануне вечером. Пострадали десятки человек. Стихи оставила без света около 400 тысяч человек. Затоплены десятки домов. Сообщается об одном погибшем, это мужчина, который пошел смотреть на волны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Шторм в Крыму
Шторм в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.