С начала года в Москве построено более 11,6 млн кв метров недвижимости

Показатель вырос на 32%

С начала года в Москве построено более 11,6 миллиона квадратных метров недвижимости.

Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. С января 2023 года построено и введено в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год этот показатель вырос на 32 процента.

Также в Москве активно развивается строительство по программе реновации. С начала 2023 года возвели 52 дома, построено свыше 250 тысячи квадратных метров промышленных объектов.

За деньги инвесторов построено 80% сданной недвижимости, в частности, ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения.

В частности, в сентябре сдали в эксплуатацию два корпуса Научного центра неврологии в Покровском-Стрешневе, открыли взрослую поликлинику в районе Строгино, завершено строительство детского сада в Южном Бутове, учебного корпуса на территории Нагатинского затона и физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Сотрудники Мосгосстройнадзора проводят выездные проверки на всех этапах строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. С начала года вынесено 7317 постановлений об административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей.

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