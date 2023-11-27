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В Ростовской области сбит беспилотник ВСУ

11:44
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Киевский режим продолжает попытки ударить по российской территории

Российские военные сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, инцидент произошел в 09:30 по московскому времени. Голубев поблагодарил ВС России за выполненную работу, подчеркнув, что обошлось без каких-либо последствий на земле.

В Министерстве обороны подтвердили, что украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последние недели устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

Российские военные предпринимают меры, чтобы воспрепятствовать попыткам ВСУ атаковать территорию России беспилотниками. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что авиазавод в Киеве в районе аэропорта "Жуляны", на котором производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины, попал под российский ракетный удар.

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