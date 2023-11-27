Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Студенческий конкурс собрал около 400 ребят

В VI молодежном форуме "Наследие" приняли участие около 20 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин. Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов, не только из России, но и Белоруссии.

Среди столичных студентов победителем стала команда №10, она предложила проект создания центра здоровья, культуры и отдыха "Басманный двор". Форум завершился городским фестивалем, где любой мог поучиться реставрировать деревянную мебель и мозаику, отправить открытку в любой уголок России "Почтой Наследия".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в этом году зарегистрировались более 100 тысяч московских школьников. Для ребят открыто множество площадок. Новый сезон начался в сентябре, основной этап завершится в конце марта следующего года.

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