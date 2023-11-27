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Китай возмутила ложь Запада о подводном тоннеле в Крыму

12:01
  • понедельник
  • 27 ноября 2023

Такие слухи распространили американские СМИ

Сообщения американских средств массовой информации о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной Россией, лживы. Такое заявление в понедельник, 27 ноября, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

В ответ на соответствующие вопросы журналистов дипломат заявил, что речь идет о ложных сообщениях, а также отказался как-либо их комментировать, сообщает РИА Новости.

Ранее журналисты The Washington Post заявили, что украинские спецслужбы якобы перехватили электронную переписку. Из писем якобы следует, что Китайская железнодорожная строительная корпорация готова обеспечить строительство железно- и автодорожных объектов любой сложности в Крымском регионе, включая подводный тоннель.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации чушью и удивился, что она могла появиться в столь солидном издании. Опубликованную американским изданием информацию ранее опроверг и глава Крыма Сергей Аксенов.

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